إشبيلية ينجو من أمواج كتالونيا ليغرق في البحر البافاري

أفلت إشبيلية الإسباني من مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكنه سيضطر لمقاومة الغرق في البحر البافاري بعدما أوقعته القرعة في مواجهة بايرن ميونيخ مع بداية شهر إبريل المقبل.

وكان إشبيلية يحاول الابتعاد عن برشلونة لأنه كان سيواجهه ثلاثة مرات في أقل من إسبوعين حيث سيلتقي معه في مسابقة الليغا أواخر مارس على ملعب رامون سانشيز بيثخوان ثم يواجهه أوائل إبريل في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا ثم الإياب بعد إسبوع.



وفي المقابل سيعاني إشبيلية من مواجهة برشلونة في الليغا ثم يخوض مباراتين في غاية القوة أمام بايرن ميونيخ بكل ما يملكه من نجوم مميزين قادرين على حمل بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفجّر إشبيلية مفاجأة من العيار الثقيل بالإطااحة بمانشستر يونايتد من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عقب التغلب عليه 2/1 بملعب أولد ترافورد بالإياب فيما خيم التعادل السلبي على لقاء الذهاب بالأندلس.

ويعاني إشبيلية مأزق دفاعي كبير بسبب الأهداف الغزيرة التي يصاب بها مرماه في مسابقة الليغا الإسبانية حيث تلقى 42 هدفا فيما سجل 36 هدفا وهو ما يؤكد هشاشة خطه الخلفي فيما نجح كل من إيبار وريال مدريد وريال بيتيس في تسجيل كل منهم لخمسة أهداف دفعة واحدة مما يثبت أن هناك بعض الخلل الذي يحتاج إلى علاج سريع.