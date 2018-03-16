الوصيف لا يعبر البطل.. نذير شؤم تاريخي ليوفنتوس

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين ريال مدريد حامل اللقب و يوفنتوس الوصيف في إعادة لنهائي العام الماضي في كارديف، الأمر الذي أظهرت الإحصائيات أنه يحمل ذكريات سيئة ليوفنتوس بعدما أشارت إلى أن آخر 3 مواجهات بين البطل والوصيف في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا كانت تنتهي دائمًا بتأهل البطل على حساب الوصيف.

وحدثت مواجهات البطل و الوصيف خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين في أعوام 2011 و 2015 و 2017، حيث جمع دور الستة عشر من نسخة 2011 طرفي نهائي 2010 إنتر وبايرن ميونيخ، وتأهل حينها النيراتزوري حامل اللقب، أما في عام 2015 التقى قطبي العاصمة مدريد الريال وأتليتيكو خلال الدور ربع النهائي في إعادة لنهائي النسخة التي سبقتها، وتأهل حينها ريال مدريد إلى نصف النهائي، وفي العام 2017 التقى الريال و أتليتيكو مجددًا في ربع النهائي وانتصر الريال من جديد.

وتشير هذه الإحصائيات إلى عدم قدرة الوصيف على الإطاحة بالبطل في النسخة التالية، الأمر الذي قد يرجح كفة ريال مدريد بصفته حاملًا للقب البطولة، إلا أن تلك الإحصائيات لا تشير في هذا الاتجاه فقط، حيث أنه هناك إحصائية أخرى تتحدث عن 3 مواجهات بين ريال مدريد ويوفنتوس في الأدوار الإقصائية، وشهدت حسم يوفنتوس للثلاث مواجهات لصالحه ونجح في إقصاء ريال مدريد خلال الثلاث نسخ التي تقابلا خلالها.

يُذكر أن يوفنتوس سيلعب لقاء الذهاب أمام ريال مدريد على ملعبه يوفنتوس ستاديوم في الثالث من إبريل المقبل، وسيدخله منقوصًا من خدمات لاعبيه الدولي المغربي المهدي بن عطية و كذلك نجم وسط ميدانه الدولي البوسني ميراليم بيانيتش بسبب الإيقاف، بينما ستلعب مباراة الإياب على ملعب سانتياجو بيرنابيو في التاسع من نفس الشهر.