بن زية: “علينا تجاوز ما وقع لنا والتركيز فقط على الجانب الرياضي”

نشط أمس الأربعاء لاعب الخضر ياسين بن زية ندوة صحفية للحديث عن لقاء موناكو الذي سيقام يوم غدا الجمعة، معظم أطوار الندوة الصحفية تركزت على واقعة اقتحام أنصار ليل للميدان ومحاولة الاعتداء على اللاعبين، ياسين قال أن الخوف مازال في عيون اللاعبين لكن عليهم نسيان الأمر والتركيز على اللقاء المقبل وقال: ” ما حدث لنا في اللقاء الماضي كان أمرا سيئا لقد رأيت الخوف في عيون اللاعبين لكن الآن علينا أن نضع كل هذا خلفنا ونفكر في المستقبل فقط”.

“أتفهم غضب الأنصار ونعدهم بإنقاذ الفريق”

رغم أنه رفض الفعل الذي قام به أنصار الفريق إلا أن بن زية أكد أنه يتفهم ردة فعله النابعة من خوفهم من سقوط الفريق مؤكدا في الأخير أنه سيعمل كل ما في وسعه لإنقاذ الفريق وقال” أتفهم جيدا الغضب العارم الذي انتاب الأنصار، لكن عليهم بالصبر ودعم الفريق مازال أمامنا تسعة لقاءات في الدوري وسنعمل على أخذ أكبر قدر من النقاط من أجل إنقاذ الفريق، تجهلنا ما حدث لنا يوم السبت الماضي و تركيزي الآن منصب فقط على لقاء موناكو علينا أن نركز الآن على الجوانب الرياضي وننسى ما وقع “.

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