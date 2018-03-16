حمرون يأمل في قيادة السد لتحقيق البطولة القارية

أدلى المتألق بقوة في قطر يوغرطة حمرون بتصريحات تكلم فيها عن فوز فريقه الكبير في دوري أبطال آسيا، حيث قال: “أظهرنا الوجه الحقيقي للنادي وكل اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم في ظل المسؤولية الكبيرة التي على عاتق اللاعبين، كانت ردة الفعل مميزة للفريق بعودة تشافي ، وهو لاعب كبير ولعبنا بجدية وكنا نعلم أهمية المباراة، أهنئ الجميع على الفوز والذي نستحقه بكل قوة، أعلم أن السد يمتلك تاريخا عريقا في البطولة الأسيوية والفوز بها مرتين وأنا كلاعب عندما انضممت للسد كنت أعلم أهمية البطولات بالنسبة له، وبعد أن خاب أملنا وفقدنا لقب الدوري هدفنا الآن المنافسة على بطولات الكؤوس والمنافسة في دوري الأبطال وباستطاعتنا مواصلة الانتصارات .

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