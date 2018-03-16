ريال مدريد يرغب في ضم نجم إشبيلية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع نجم إشبيلية في الصيف المقبل.

وبحسب ما نشرته شبكة “برنابيو ديجيتال” المهتمة بأخبار ريال مدريد، فإن الفريق الملكي يتابع منذ أشهر ماضية الفرنسي كليمو لينغلي، مدافع إشبيلية، من أجل تدعيم خط الدفاع.

وانضم لينغلي إلى إشبيلية من نانسي الفرنسي في جانفي 2017 مقابل 5 ملايين يورو.

وتابعت الشبكة أن ريال مدريد يرى بأن 30 مليون يورو، الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع إشبيلية، تعد مبلغا قليلا بعد الصفقات الباهظة التي حدثت في الفترة الأخيرة مثل انتقال إيميريك لابورت من أتلتيك بيلباو لمانشستر سيتي مقابل 65 مليون يورو.

وأشارت إلى ريال مدريد سيواجه منافسة من بعض الفرق الإنجليزية حول ضم لينغلي في الصيف

وأبرزت أن إشبيلية يخطط لرفع قيمة الشرط الجزائي التي يراها النادي منخفضة بالنسبة لسوق الانتقالات.

وكان المدافع الفرنسي تألق في انتصار إشبيلية على مانشستر يونايتد 2 – 1، أمس، في إياب دور الـ16 من تشامبيونزليغ.