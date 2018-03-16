ريال مدريد يستعيد خدمات نجميه قبل مواجهة جيرونا

عاد نجما ريال مدريد، إلى تدريبات الفريق الملكي، اليوم الجمعة، تحضيرًا لمباراة الأحد المقبل أمام جيرونا، على ملعب سانتياغو برنابيو، في إطار الجولة الـ 29 من عمر الدوري الإسباني.

وشارك اللاعبان، الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بيل، في التمارين الجماعية، اليوم، بعد أن تدربا في الصالة الرياضية، ليصبحا جاهزين لمباراة جيرونا.

وذكرت صحيفة ماركا، أن مودريتش غاب عن التمارين لمدة يومين، لأنه عانى من حمل زائد في عضلة الساق، لكنه عاد اليوم، بعد خضوعه للعلاج الطبيعي، وتزداد نسبة انضمامه لقائمة مباراة جيرونا.

فيما تدرب بيل أمس على العشب منفردا، وينضم هو الاخر للمجموعة، ويضع نفسه كخيار للمدرب زين الدين زيدان، من أجل الدفع به في التشكيلة الأساسية.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا، برصيد 57 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر برشلونة.