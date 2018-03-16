كونتي يحدد هدف تشيلسي بعد توديع دوري الأبطال

كشف أنطونيو كونتي، مدرب نادي تشيلسي، عن هدف فريقه الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة، بعد توديع منافسات دوري أبطال أوروبا، على يد برشلونة الإسباني.

وقال كونتي، إنه يركز على إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيواجه مضيفه ليستر سيتي، في دور الثمانية، الأحد المقبل، مع ضمان إنهاء الموسم ضمن الـ 4 الأوائل في الدوري.

ويعاني تشيلسي، الذي يحتل المركز الخامس، قبل 8 مباريات من نهاية الدوري، لإنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، الموسم المقبل.

وأضاف كونتي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “علينا أن نحاول في المسارين معا. كل البطولات مهمة بالنسبة لنا”.

وتابع “سنقاتل حتى النهاية في كل المسابقات. الآن نخوض دور الثمانية في كأس الاتحاد، وإذا فزنا سنلعب في ويمبلي”.

وثارت تساؤلات حول دور تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي، في هدفي ميسي في الهزيمة 0-3 أمام برشلونة في الكامب نو، ليتأهل الفريق الكتالوني بمجموع المباراتين 4-1، لمواجهة روما في دور الثمانية.

وقال كونتي، إنه لم يقرر بعد، إن كان الحارس البلجيكي سيكون ضمن تشكيلة فريقه الأساسية في مباراة الأحد المقبل، أم لا.

وأضاف “نتحدث عن حارسي مرمى جيدين، وهما تيبو كورتوا، وويلي كاباييرو. غدا سأضم الأفضل منهما، لأننا نرغب في التأهل للدور التالي للبطولة”.

ولم يخسر تشيلسي أمام ليستر سيتي منذ ديسمبر/كانون أول 2015، لكن المدرب الإيطالي يخشى التهديد الذي يمثله جيمي فاردي، مهاجم ليستر، الذي أحرز 5 أهداف في آخر 7 مباريات في الدوري.

وقال “لدينا استعدادات خاصة دفاعيا، حيث ندرك خطورة فاردي جيدا”.