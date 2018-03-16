محرز عاشر أحسن هداف إفريقي في أوربا

كشف موقع أر أف أي الفرنسي عن ترتيب الهدافين الأفارقة في البطولات الأوربية الكبرى لهذا الموسم وهو الترتيب الذي عرف تواجد جزائري واحد وهو رياض محرز الذي جاء في المركز العاشر بعد أن تمكن من تسجيل عشرة أهداف مع ناديه ليستر سيتي في البريمرليغ إضافة إلى ثماني تمريرات حاسمة عقب مشاركته في 28 لقاء لحد الآن وهو ترتيب مرشح للتحسن حتى نهاية الموسم بالنظر إلى الفورمة الكبيرة التي يتواجد عليها لاعب الخضر في الوقت الحالي، يذكر أن صدارة الترتيب كانت من نصيب مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح برصيد 24 هدفا في 29 مباراة فيما احتل المالي موسى ماريغا لاعب بورتو المركز الثاني برصيد 20 هدفا ثم الكاميروني فانسون أبوبكر بـ15 هدفا مناصفة مع الغابوني أوباميانغ لاعب أرسنال.

تواجد رفقة بن طالب في التشكيلة المثالية للأفارقة في أوربا



في سياق الحديث عن محرز فقد تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة في أوربا بعد المستوى الكبير الذي قدمه في لقاء واست بروميتش ألبيون أين تمكن من تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة، محرز لم يكن الجزائري الوحيد بل كان إلى جانبه في وسط الميدان لاعب شالك الألماني نبيل بن طالب الذي تألق بشكل كبير في لقاء ماينز الأخير وساهم في فوز النادي الملكي.

مرتبط