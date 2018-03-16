مدرب إسبانيا يبرر استبعاده لبعض النجوم

استبعد جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب الإسباني، المهاجم ألفارو موراتا، لاعب تشيلسي، من قائمته لمواجهتي ألمانيا والأرجنتين الوديتين، بسبب تراجع أدائه مع الفريق اللندني.

ومع عودة دييغو كوستا ولوكاس فاسكيز، غاب موراتا عن قائمة المنتخب، وقال لوبيتيغي عن ذلك: “حين ينافس ويلعب بمستوى جيد، يكون دييغو معنا دائما، لم يكن نشطا لفترة، وعاد الآن مع أتلتيكو مدريد، ومعنا”.

وأضاف مدرب إسبانيا: “هذا لا يضمن شيئا، ألفارو موراتا لديه فرص واضحة، ليكون معنا في المونديال، ودييغو ينافس في نفس المركز”.

وتابع: “لقد رأينا أن أفضل وسيلة، أن يأتي زميل آخر، ونتمنى أن يكون لموراتا خلال الشهور الثلاثة القادمة، دورا أكبر، إنه في حساباتنا ولديه فرص لم تُمس للمشاركة في المونديال”.

وخلت القائمة أيضًا من سيرجيو روبيرتو، ظهير برشلونة، بالإضافة لفيتولو، لاعب أتلتيكو مدريد، وسوسو نجم ميلان.

وبشأن استبعاد هذه الأسماء، قال لوبيتيغي: “من يتم استبعاده من المعسكر المقبل، لا يعني ذلك أنه قد يغيب عن كأس العالم، هذه أسماء لديها الإمكانيات، لكن القائمة لن تسع الجميع”.

ورغم تألق لاعبين، مثل جيرارد مورينو، وبابلو سارابيا، لكنهما لم ينضما، فيما أوضح المدرب أنه يتابعهما عن كثب.