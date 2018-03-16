مدرب فالنسيا: كوندوغبيا أفضل من بوغبا

أبدى مدرب فالنسيا، مارسيلينو غارسيا، اندهاشه من عدم استدعاء لاعب وسط فريقه المتألق، جيوفري كوندوغبيا، للمنتخب الفرنسي.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، نقله موقع “كالتشيو ميركاتو”، قال مارسيلينو، إنه يرى أن كوندوغبيا أفضل من بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتابع : “بصراحة لا أتابع لاعبين دوليين آخرين من فرنسا، مع ذلك أعتقد أنه في الأشهر القليلة الماضية هناك عدد قليل من اللاعبين في مستوى كوندوغبيا، شاهدت بوغبا أمام إشبيلية وأعتقد أنه لا يوجد مقارنة بين الاثنين، أنا أحترم المدربين الآخرين، ولكن كمدرب لفالنسيا أنا سعيد بوجود كوندوغبيا معنا”.

وعلى الرغم من الأداء الجيد لكوندوغبيا في الموسم الحالي مع فالنسيا، إلا أنه لم يحصل على دعوة مع ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، للمشاركة في المباريات المقبلة للمنتخب.