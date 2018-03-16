مدرب ليفربول السابق يبدي رأيه في مواجهة مانشستر سيتي

علق بريندان رودجرز، المدير الفني السابق لليفربول، والمدرب الحالي لسيلتيك الاسكتلندي، على المواجهة التي ستجمع بين الريدز ومانشستر سيتي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رودجرز، في تصريحات نقلتها صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية: “إنها مباراة رائعة، هما فريقان رائعان، سوف تكون مواجهة خاصة”.

وأضاف: “من الواضح أن ليفربول، سيحاول الحصول على نتيجة جيدة، في المباراة الأولى على ملعب أنفيلد”.

واختتم بقوله: “كان من السيئ أن يتواجها في هذا الدور، كان من الأفضل لهما أن يلعبا مع أندية أخرى، أعتقد أنها ستكون مواجهة الجولة”.