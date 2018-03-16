مدرب نيوكاسل غاضب من ماجر ويرفض تسريح سليماني

كشفت صحيفة “كرونينكل لايف” الإنجليزية المقربة جدا من نادي نيوكاسل أن مدرب الفريق رافيال بينيتاز غاضب جدا من خرجة المدرب الوطني رابح ماجر والذي قرر استدعاء إسلام سليماني لتربص المنتخب الوطني، الذي سينطلق الإثنين المقبل، ويرى مدرب نيوكاسل أن إسلام لايزال غير جاهز ومن غير المعقول استدعاء لاعب لا يشارك ولم يشارك مع فريقه منذ أزيد من شهرين من الآن، وأعلن ماجر أمس عن تواجد سليماني في القائمة وهو القرار الذي حيّر الكثيرين .

بينتيز ليس متأكدا من اصطحابه لتربص إسبانيا بسبب الإصابة

بحسب الصحيفة السابقة الذكر فإن مدرب نيوكاسل لم يقرر بعد ما إذا كان سيصطحب سليماني لتربص إسبانيا الذي سينطلق الخميس المقبل في أليكانتي، التقني الإسباني يرى أن إسلام ليس جاهزا بعد وبقاؤه في إنجلترا من أجل مواصلة العلاج ربما سيكون أكثر فائدة، لكن مدرب الماكبايز لن يكون له من الخيارين السابقين شيئا، فلا هو باستطاعته اصطحاب سليماني من أجل إدماجه في الفريق ولا هو باستطاعته تركه من أجل الرفع من جاهزيته بل سيسافر بكل تأكيد للجزائر رغم محاولات المدرب الإسباني منع لاعبه .

الصحافة الإنجليزية مازالت تصر على أن عودته ستطول

إلى ذلك علقت الصحيفة السابقة الذكر وهي محسوبة بالطبع على النادي بالتأكيد على أن موعد عودة سليماني لم يحن بعد ما يعني أن استدعائه للمنتخب الوطني غير مبرر بالمرة، الكرونيكل لايف قالت أن لقاء هيدرسفيلد تاون الذي سيقام يوم الـ31 من شهر مارس الحالي سيكون ربما أول لقاء أساسي لسليماني، وبعده يمكن أن يقال أن اللاعب جاهز فلا يعني عودته للتدريبات أنه بات جاهزا ولا يعني أيضا وجوده في المجموعة ذلك، في انتظار ما إذا كان ماجر سيتنازل ويترك سليماني مع فريقه أم أنه سيصر على جلبه وهو مصاب .

صحافة واست هام تسخر من سليماني بسبب إصابته

وضعت صحيفة الغارديان البريطانية أمس الأربعاء تقريرا عن وضع نادي واست هام يونايتد مع التعاقدات، الصحيفة السابقة الذكر نشرت الأسماء التي كان من المرجح أن تقترن بهم ومن بينهم سليماني، وحين الوصول للجزائري قال التقرير أن إدارة واست هام كانت محظوظة جدا بصرف نظرها عن اللاعب، حيث وفرت على نفسها ملايين كثيرة كانت ستذهب هباء منثورا، وبات سليماني موضع سخرية ليس من صحافة ناديه وصحافة واست هام وحسب بل أيضا من الصحافة الفرنسية التي حذرت إدارة نيوكاسل قبل يوم واحد من توقيعها لإسلام بالتأكيد على أنه مصب لكن بينيتاز لم يتسمع لأحد وقرر التعاقد معه .

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