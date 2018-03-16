مواجهات نارية في دور الثمانية من دوري الأبطال

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية ومثيرة حيث سيلتقي بايرن ميوينخ الألماني فريق إشبيلية، فيما سيكون ريال مدريد (حامل اللقب) في اختبار قوي ضد يوفنتوس (الوصيف)، أما برشلونة فيواجه روما الإيطالي.

ويلعب ليفربول ضد مانشستر سيتي في مباراة إنجليزية خالصة.

ستلعب مباريات الذهاب في هذا الدور يومي 3 و4 من شهر أبريل المقبل، وتقام مواجهات الإياب يومي 10 و11 من نفس الشهر، أي بعد مباريات الذهاب بأسبوع واحد.

ويعتبر دوري الأبطال هو الفرصة الوحيدة لريال مدريد هذا الموسم بعد أن ابتعد عن صدراة الليغا وأقصي من كأس ملك إسبانيا، ومع خبرته في البطولة التي فاز بلقبها 12 مرة (رقم قياسي) والتي احتكرها الموسمين الماضيين فإن يوفنتوس (الوصيف) ليس سعيدا بمواجهته في هذا الدور.



السيدة العجوز لا يبدو بنفس الصلابة التي كان عليها خلال السنوات الثلاثة الماضية حين بلغ النهائي مرتين وخسر أمام برشلونة 2015 بنتيجة 3-1، وريال مدريد 2017 بنتيجة 1-4، كما أنه يحارب من أجل التتويج بالاسكوديتو وسيواجه نابولي في الكالشيو خلال نفس الفترة التي يلتقي فيها النادي الملكي.

وتميل الكفة لمصلحة برشلونة بشكل واضح حين يواجه روما الذي وصل إلى هذا الدور للمرة الأولى منذ 10 مواسم، لكن البلوغرانا لن يكون ساذجا بحيث ينسى أن الفريق الإيطالي تصدر مجموعة تضم أتلتيكو مدريد وتشيلسي وتجاوز شاختار في دور الـ16 دون تلقي أهداف في ملعبه طوال البطولة.



أما بايرن ميوينخ فمن المفترض أن ينجح في تجاوز إشبيلية الذي تأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 60 عاما، ولكن أبناء المدرب فينتشينزو مونتيلا سيحاولون صناعة التاريخ للمرة الثانية بعد أن نجحوا في إقصاء مانشستر سيتي بدور الـ16.

وأخيرا، ليفربول بأسلحته الهجومية الشرسة سيواجه مانشستر سيتي، الريدز هم الفريق الذي تمكن من قهر بيب غوارديولا في البريمييرليغ ولديهم قدرة فائقة على الضغط الهجومي طوال المباراة.

الترشيحات تصب في مصلحة السيتي لكن مع محمد صلاح وماني وفيرمينيو لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه الأمور.