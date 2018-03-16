مواجهة روما تخلق تحديًا جديدًا لميسي

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عن تحدٍ جديد بالنسبة للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، الذي يقدّم موسمًا رائعًا للغاية سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

وأوقعت القرعة التي أجريت اليوم الجمعة في مدينة “نيون” السويسرية، برشلونة في مواجهة روما الإيطالي، في إطار ربع نهائي المسابقة الأوروبية الأغلى.

ومن المنتظر أن تشهد مباراتي روما أمام برشلونة صراعًا من نوع خاص بين البرغوث الأرجنتيني الهداف التاريخي للفريق الكتالوني، وآليسون بيكير حارس ذئاب العاصمة الإيطالية.

وأصبح الحارس البرازيلي آليسون صاحب الـ25 عامًا يلقب بـ”ميسي الحراس”، حيث أطلق وكيل أعماله ذلك اللقب عليه خلال الفترة الماضية بعد تألقه اللافت للنظر.

وحصل آليسون على هذا اللقب بفضل تميزه في إخراج الكرات الصعبة، رغم أنه يخوض موسمه الأول مع روما بصورة منتظمة حيث كان يجلس بديلا للحارس البولندي تشيزني الذي انتقل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

وينال أليسون اهتمامًا كبيرًا من بعض الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب التقارير الصحفية الإيطالية، فإن روما يريد من 60 إلى 70 مليون يورو من أجل ترك صاحب الـ25 عاما والمنضم إلى روما في 2016 من إنترناسيونال البرازيلي مقابل 8 ملايين يورو.

وخلال الموسم الجاري استقبل حارس روما 31 هدفًا في 36 مباراة بكل البطولات لكن المواجهة مع ليونيل ميسي، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم ستكون مغايرة ولها مذاق خاص بالنسبة للحارس البرازيلي.

ومثلما يتألق حارس روما، يظهر ميسي بصورة أكثر من رائعة في الموسم الحالي، كما أنه يعد السبب الأول لعبور عقبة تشيلسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بإحرازه 3 أهداف وصناعة هدف وحيد في مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى آليسون لإيقاف ليونيل ميسي الذي قهر جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، وتيبو كورتوا حارس تشيلسي، علمًا بأن الأرجنتيني نجح هذا الموسم في فك عقدته بالتسجيل أمام الحارس الإيطالي المخضرم والفريق الإنجليزي.