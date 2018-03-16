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مواجهة روما تعيد ذكرى مميزة لسواريز

16 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 72 زيارة

يعاني الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، من عقم تهديفي في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ هدفه في باريس سان جيرمان الفرنسي (6-1)، في الموسم الماضي بملعب “كامب نو”.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن لويس سواريز صام عن التهديف خارج ملعب “كامب نو” منذ هدفه ضد روما في سبتمبر 2015.

وسجل لويس سواريز في الموسم الماضي، 3 أهداف في التشامبيونزليغ، كلها في كامب نو (هدف واحد أمام سان جيرمان وهدفين ضد سيلتيك الاسكتلندي).

بينما في الموسم قبل الماضي، أحرز الأوروغوياني 8 أهداف بقميص البارسا، كان منها 7 أهداف في “كامب نو” وهدف وحيد خارج معقل برشلونة ضد روما، والذي سيواجهه البلوغرانا في 10 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي التشامبيونزليغ، وفقا للقرعة التي أجريت اليوم الجمعة.

وفشل سواريز، في التسجيل خلال الموسم الجاري في 8 مباريات في البطولة القارية، لكنه مرر 3 كرات حاسمة

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