مورينيو يبرز ضعف إنجازات مانشستر يونايتد

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إنه سيرحل عن فريقه في الوقت المناسب، وذلك قبل مواجهة برايتون، غدًا السبت، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتابع مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” الإنجليزية: “في أحد الأيام عندما أغادر، المدرب القادم سيجد هنا روميلو لوكاكو وماتيتش، وبالطبع دي خيا، الذي يلعب هنا منذ سنوات، سيجد لاعبين لديهم عقلية مختلفة وجودة، ومعرفة فنية مميزة”.

وأضاف: “لسبب ما هناك 4 أندية تتواجد بشكل مستمر، في ربع النهائي بدوري الأبطال، برشلونة هناك منذ سبع أو ثمان سنوات، وريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ أيضًا”.

وأردف: “الفرق الأخرى تظهر أحيانًا، هناك أندية مثل إنتر ميلان، وموناكو الموسم الماضي.. الشيء الجيد بالنسبة لي، هو أن مالكي اليونايتد وودوارد، متفقون معي على كل شيء، نحن على نفس الطريق”.

وواصل مورينيو: “بعد إشبيلية أنا أفضل بالتأكيد، أنا سعيد بما رأيته من لاعبي فريقي بعد المباراة.. نحن نتدرب بشكل جيد للغاية، لسنا بحاجة لرد فعل في التدريب، لدينا الحماس والتنظيم”.

وعن مستقبله، قال: “لدي مهمة رائعة يجب أن أقوم بها، يمكن أن أكون مع فريق آخر، وأضمن الدوري في جيبي، لكنني هنا ولن أغير طريقة تفكيري، لن أهرب أو أختفي أو أبكي، لأنني سمعت بعض صيحات الاستهجان، لن أختفي في النفق، وسأكون أول من يخرج للمباراة القادمة”.

وتابع: “لست خائفًا من مسؤولياتي، عندما كنت في العشرين من عمري، لم أكن أحدًا في كرة القدم.. الآن أنا في الـ55 من عمري، وفعلت ما فعلته بسبب الموهبة وعقليتي”.

واستطرد: “في السنوات الأخيرة، كان الأمر صعبًا على أولئك الذين لا يحبونني، لكني لم أفز بشيء منذ عشرة أشهر.. لقد تغلبت على ليفربول وتشيلسي، وخسرت الآن أمام إشبيلية، وأنا حقًا سعيد”.