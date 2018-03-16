هني:” تلقيت عدة عروض من روسيا قبل سبارتاك”

أدلى لاعب الخضر ونادي سبارتاك موسكو سفيان هني بتصريحات جديدة لموقع “سبور روسيا” الروسي تكلم فيها بالخصوص عن توقيعه لناديه الجديد، سفيان قال بداية أنه تردد كثيرا في قبول العرض لعديد الأسباب وأضاف: “راودتني شكوك كبيرة عند انتقالي لسبارتاك موسكو هو أمر طبيعي لأنني سأنتقل لدوري جديد وبلد جديد، وكان من الواجب علي استشارة أصدقائي وعائلتي وهو ما كان بالفعل، الظروف في روسيا صعبة خاصة جويا، كما أن البلد واسع جدا والتنقلات صعبة، أضف إلى ذلك أن فترة التوقف بين مرحلتي الذهاب والإياب طويلة جدا بسبب البرد القارص”.

“سبارتاك ليس أول نادي روسي طلبني واقتربت سابقا من لوكوموتيف ودينامو”

في الأخير تكلم هني عن الدوري الروسي وانتقاله إليه وفاجأ محاوره بالتأكيد على أن سبارتاك ليس أول نادي اتصل به بل هما ناديا العاصمة موسكو لوكوموتيف ودينامو وفي هذا الشـأن قال: ” سبارتاك موسكو ليس أول نادي روسي اتصل بي، كانت لدي اتصالات مع دينامو موسكو ولوكوموتيف موسكو، لكن قبل عامين من الآن حينها انتقلت لأندرلخت لكن وقتها جمعت الكثير من المعلومات عن روسيا، خاصة عن كبر حجمها وصعوبة طقسها” .

مرتبط