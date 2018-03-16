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قرعة نارية لمواجهات الدور ربع النهائي من دوري الأبطال!

16 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 59 زيارة

سحبت اليوم في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، تلك التي أسفرت عن العديد من المواجهات القوي منها والمكتافئ، وما هو غير ذلك، حيث تفاوتت المواجهات بالنسبة للقوة والضعف.

وسحب القرعة النجم الأوكراني السابق لنادي ميلان وسفير نهائي كييف لهذا العام أندري شيفيتشينكو، وأسفرت على مواجهات بين كلٍ من:

برشلونة و روما

بايرن ميونيخ و إشبيلية

ريال مدريد و يوفنتوس

ليفربول ومانشستر سيتي

وستشهد مواجهات ربع النهائي الكثير من المشاعر المختلطة، حيث سيلاقي اليوفي الريال برغبة في الانتقام من هزيمة نهائي كارديف، وسيدخل روما مواجهة برشلونة بحثًا عن رد الاعتبار بعد سداسية 2016، بينما سيحاول بايرن ميونيخ كسر عقدة الإسبان من بوابة إشبيلية، في الوقت الذي سيتجدد فيه صدامًا بين جوارديولا وكلوب.

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