إنييستا سيغادر برشلونة في العام المقبل

أثار أندرياس إنييستا، قائد برشلونة، الجدل في إسبانيا، عقب تصريحاته حول حسم مصيره مع النادي الكتالوني في الشهر المقبل، وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن “الرسام” سيفعل خيار الرحيل المجاني، الموجود في عقده، ويكرر نفس ما قام به زميله السابق داني ألفيس عندما غادر الفريق في صيف 2016 وانتقل إلى صفوف اليوفي، وأشارت ذات الوسيلة الإعلامية إلى أن صاحب 34 عاما يفكر بصورة جدية في الرحيل، نحو الدوري الصيني، لكنه لم يحسم بعد، ما إذا كان سيرحل بعد كأس العالم، أو في جانفي من السنة المقبلة.

“الرسام” ينتظر قدوم آرثر للذاهب إلى الصين

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية، بأن إنييستا قد يؤجل الرحيل عن صفوف برشلونة من أجل مساعدة الفريق في الموسم الجديد، وانتظار قدوم البرازيلي الشاب آرثر ميلو من نادي غريميو، في جانفي المقبل، وحينها ستكون مشاركة اللاعب مع النادي الكتالوني شبه مستحيلة في ظل تواجد راكيتيتش، كوتينيو، ديمبيلي، رغم أن نادي تيانغين الصيني، يرغب في ضمه بعد مونديال روسيا إلا أن إنييستا لم يوقع على أي اتفاق مع هذا الفريق إلى غاية الآن ومن المتوقع أن تنتهي مسيرته الكروية مع برشلونة في جانفي المقبل.

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