الإصابة تحرم فيليبي لويس من المونديال

أعلن نادي أتليتيكو مدريد انتهاء موسم مدافعه البرازيلي فيليبي لويس بسبب إصابته بكسر في ساقه اليسرى، ولم يكشف النادي بعد عن مدة غياب اللاعب الرسمية، ولكن فترة تعافيه من الإصابة لن تقل عن ثلاثة أشهر، ما يعني بأن موسم اللاعب قد انتهى مع ناديه الإسباني، ولن يشارك مع منتخب بلاده في المونديال بصفة رسمية، وستكون الحالة الأسوأ إذا كان الكسر يحتاج لعملية ضرورية لوضع المسامير وشرائح، وفي هذه الحالة يمكن أن تستغرق عملية التعافي 12 شهرا كاملا.

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