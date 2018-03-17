الطاقم الطبي لنيوكاسل يسعى لتجهيز سليماني في أسرع وقت

أظهر الموقع الرسمي لنادي نيوكاسل جانبا من آخر حصة تدريبية خاضها الفريق في تربصه المقام حاليا في إسبانيا، التقرير المصور أظهر لاعب الخضر إسلام سليماني وهو يعمل بجد، وقال التقرير أن الطاقم الطبي للنادي يسعى لتجهزيه في أسرع وقت ممكن، ولم تشر التقارير الإنجليزية لتاريخ محدد لعودة إسلام وأيضا عن إمكانية أو عدم إمكانية التحاقه بتربص المنتخب الوطني الذي سينطلق يوم الإثنين المقبل .

سليماني لم يشارك في أي حصة حتى اليوم وفرص تواجده مع الخضر تقل

في سياق الحديث عن إصابة سليماني دائما كشفت تقارير إنجليزية أنه ولغاية اليوم السبت لم يخض أي حصة تدريبية جماعية كاملة أو حتى ناقصة، ما يعني أنه ليس جاهزا بعد وحتى لو شارك اليوم السبت وغدا الأحد في حصص تدريب فريقه الجماعية، فإن ذلك لا يعني جاهزيته وكل هذا يصب في خانة واحدة وهي ضعف فرص انضمامه للمنتخب الوطني في التربص المقبل ووديتي إيران وتنزانيا .

مدرب نيوكاسل: ” سليماني يعمل وفق برنامج معد للعودة سريعا”

من جهته أبدى مدرب نيوكاسل رافيال بينيتاز رأيه بخصوص سليماني وإصابته، ففي مجمل حديثه عن تربص فريقه الحالي وقائمة المصابين تحدث بينيتاز عن سليماني وكشف أنه يعمل بقوة من أجل العودة لمستواه الطبيعي وأضاف:” سليماني يرغب بشدة في العودة سريعا وهو يعمل على ذلك بالفعل، عليه التقيد ببرنامج بدني أعده المحضر البدني للفريق ونأمل في عودته للمجموعة سريعا جدا “، ويبقى أمل بينتا أن يعود سليماني قبل لقاء هيدرسفيلد تاون، هذا إذا لم يعده ماجر غصبا عنه في اللقاءات المقبلة للمنتخب.

مرتبط