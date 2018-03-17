بيكيه يُطالب برشلونة بالتعاقد مع هدف ريال مدريد…

يضع نادي ريال مدريد الإسباني العديد من الأسماء ضمن قائمة اهتماماته من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة من أجل تدعيم الفريق في موسم 2018-19.

صحيفة “دون بالون” الإسبانية تقول أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يُصوِّب أنظاره نحو اللاعب ألفارو أودريوزولا الظهير الأيمن لـنادي ريال سوسيداد الإسباني فور نهاية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن بيريز على استعداد تام من أجل تنفيذ شروط النادي الباسكي ودفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي الإسباني -والتي تُقدّر بـ40 مليون يورو- من أجل الظفر بخدماته.

في حين أشارت “دون بالون” إلى أن هناك عقبة دخلت في طريق ريال مدريد لإتمام تلك الصفقة، وهي اللاعب جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني.

المدافع الدولي الإسباني طالب إدارة النادي الكاتالوني بالتحرك من أجل التعاقد مع اللاعب صاحب الـ22 عاماً لتدعيم الجبهة اليُمنى لفريقه، وذلك من أجل نقل سيرجي روبيرتو للَّعب في خط وسط الفريق وتقديم دعم أكبر للمنطقة الأمامية.

يُذكر أن لورينزو غواريس المدير الرياضي لريال سوسيداد قد صرَّح سابقاً أنه على ريال مدريد دفع الشرط الجزائي في حالة رغبته بالتعاقد مع أودريوزولا، على أن يقوم اللاعب نفسه بإظهار رغبته في الرحيل.