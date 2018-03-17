تصريحات زيدان في المؤتمر الصحفي لمواجهة جيرونا في الليغا…

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني من أجل مواجهة نظيره نادي جيرونا على ملعب سانتياغو برنابيو مساء غداً الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي اليوم السبت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن كثير من الأمور التي تتداولها الصحافة الأوروبية عن النادي في الفترة الحالية.

وافتتح زيدان تصريحاته أولاً بالحديث عن مواجهة غيرونا، حيث قال ” الليغا بطولة تنافسية للغاية ولا يوجد فريق صغير. إنهم يخوضون موسماً رائعاً ويمكننا جميعاً معرفة ما حققه. أهم شيء هو كيفية التعامل مع المباراة. يجب أن نفوز غداً “.

ثم تحدث المدرب الفرنسي عن راحة الفريق هذا الأسبوع، حيث قال ” لقد كانت فرصة لنا من أجل التدرُّب والاستشفاء. لقد حصل اللاعبون على يومان من الراحة “.

وعن ارتباط المهاجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا بالانتقال إلى ريال مدريد، فقال زيزو ” لكل فرد رأيه الخاص. إنه لاعب رائع لكنه لا يلعب لريال مدريد.لا يُمكنني التحدث إلَّا عن لاعبي فريقي، هذه هي تعليقاتكم. لا أريد الحديث عن لاعب ليس

كذلك. نحن نحترم باريس سان جيرمان، وليس لنا أن نتحدث عن هذه الأمور “.

أمَّا بالنسبة لحالة الويلزي غاريث بيل جناح الفريق، قال المدرب ” هل بيل حزين؟ لا، إنه ليس حزيناً. إنه سعيد أن يكون في النادي وأظهر ذلك. إنه لاعب أساسي لهذه التشكيلة “.

واختتم المدرب صاحب الـ46 عاماً تصريحاته بالحديث عن مواجهته القادمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي جوفنتوس الإيطالي، حيث قال ” إنهم فريق يبدو قوياً في الوقت الحالي، كما كانت في العام الماضي. إنهم فريق تنافسي جداً،

ستكون مباراة صعبة، 50-50. سنرى بعد مباراة الذهاب. جوفنتوس كان مهماً جداً في مسيرتي الكروية، تجنبهم كان سيكون شيئاً لطيفاً، لكن هذا ما أعطتنا إيّاه القرعة، سأركّز بقوة على الجولتين وسأترك علاقتي العاطفية بالنادي بعيداً “.