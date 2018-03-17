حارس روما سعيد باهتمام ريال مدريد

أليسون سعيد باهتمام ريال مدريد

أكد الحارس البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين مرمى نادي اي إس روما سعادته باهتمام ريال مدريد بخدماته، كما أعلن عن استعداد فريقه لمجابهة برشلونة في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

صحيفة (ماركا) الإسبانية نشرت تصريحات على لسان بيكر يقول فيها: “سعيد أن أتلقى التقدير على عملي وأن تهتم الأندية بي، وأكثر سعادة حين أسمع اسم ريال مدريد”.

لكنه يستطرد: مع ذلك فأنا أركز على أدائي ولا أسمح بشتيت انتباهي”.

ويوضح صاحب الـ25 عاما: “لا أحب الحديث عن مستقبلي، لدي أحلام وأهداف لكنني شديد التركيز مع فريقي”.

كما تطرق أليسون إلى موسمه الأول مع روما وبقائه احتياطيا طوال الموسم الماضي رغم أنه كان ولا يزال الحارس الأول لمنتخب البرازيل، فيقول: “كان عاما صعبا، لم ألعب بقدر ما أردت، في مرحلة ما ربما لم أكن أجد التقدير الكافي”.

عن مواجهة برشلونة في الدور ربع النهائي يعلن أليسون دون تردد: “نحن جاهزون، نقوم بعمل جيد ونعمل بجد”.

وأخيرا تحدث عن كأس العالم 2018 والتي يتوقع ان يشارك فيها أساسيا رغم منافسة إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي فيقول: “غوارديولا يقدره حقا، إنه على مستوى كبير، وهذا يرفع من التحدي، أنا واثق أن البرازيل في أيدٍ أمينة”.