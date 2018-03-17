ديمبيلي يلمح للانتقال إلى آرسنال

ألمح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي نجم برشلونة إلى إمكانية انتقاله لآرسنال برسالة مشفرة إلى أوباميانغ زميله السابق في دورتموند ومهاجم آرسنال حاليا، وذكرت صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية أن نجم البارصا وجه تلميحا كبيرا بأنه يريد الانتقال إلى النادي اللندني عندما أعرب عن رغبته في اللعب مجددا مع أوباميانغ الذي زامله في دورتموند خلال الموسم الماضي.

عثمان: “أريد اللعب بجانب أوباميانغ”

تحدث النجم الفرنسي عن حزنه لفراق أوباميانغ فقال: “بصراحة، كانت لي علاقة جميلة معه وأنا حزين للغاية لأنني أمضيت عاما واحدا فقط في اللعب معه، بالنسبة لي ، لقاء أوباميانغ يعني الكثير واللعب معه من جديد في فريق واحد حلم أتمنى تحقيقه مستقبلا”، وفي ختام رسالته قال: “كنت جيداً جداً معه فمن السهل اللعب مع لاعب مثله، فهو يمضي بسرعة، ويقف دائما في وضع جيد ويسهل عليك تمرير الكرة له”، هذا وقد تفاعلت جماهير آرسنال بصفة كبيرة مع تصريحات ديمبيلي التي اعتبروها مؤشرا على رغبته في اللعب لفريقهم في الموسم المقبل.

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