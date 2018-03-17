ريال مدريد يراقب 4 لاعبين في ربع نهائي الأبطال

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز –رئيس نادي ريال مدريد الإسباني- سيكون منتبها للغاية خلال مباريات الدور ربع نهائي دوري الأبطال، ليس لأن النادي الملكي يشارك فيه وحسب بل لأنه سيراقب أربعة لاعبين في أندية أخرى.

ففي مباراة الميرينغي ضد يوفنتوس، ينصب اهتمام بيريز على فريقه بطبيعة الحال، وعلى لاعبين ينشطان في النادي الإيطالي هما: الأرجنتيني باولو ديبالا، والبوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط الوسط.



يبحث رئيس النادي الملكي عن تدعيم خط الهجوم ويعتبر أن لاعب باليرمو السابق يتناسب تماما مع أفكاره، بينما يعد النجم البوسني أحد أفضل لاعبي الوسط في مركزه بالكالتشيو.

أما في مواجهة روما ضد برشلونة فسيكون الحارس البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين الذئاب تحت الاختبار خاصة أن ليونيل ميسي قد كشف ضعف تيبو كوارتوا حارس تشيلسي في الكرات الأرضية، وبالتالي فإن صمود أليسون أمام المد البرشلوني سيزيد من أسهمه بالنسبة إلى بيريز.

وتقدر إدارة نادي روما القيمة السوقية للدولي البرازيلي بما يتجاوز 50 مليون يورو مع تهافت أندية مختلفة على ضمه، وتسعى لعدم بيعه قبل كأس العالم 2018 بانتظار ارتفاع قيمته السوقية أكثر.



اللاعب الآخر من نفس المباراة الذي سيكون تحت المراقبة هو سامويل أومتيتي مدافع برشلونة، ولن يتردد بيريز في استغلال بند “فسخ العقد” لخطف الجوهرة الفرنسية خاصة أن النادي الملكي يعاني في هذا المركز ويعتمد على اثنين فقط هما سيرجيو راموس ورافائيل فاران.