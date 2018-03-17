غلام يواصل الغياب عن التدريبات ولا يعلم تاريخ عودته

كشفت صحيفة “لا روبيبلكا” الإيطالية في عددها ليوم أمس أن تدريبات فريق نابولي عرفت تواجد أغلب اللاعبين وكان الغياب الأبرز هو الجزائري فوزي غلام، وبحسب ذات الصحيفة فإن غلام نفسه لا يعلم متى سيعود ولا أحد في محيط النادي يعلم بذلك، ففي الوقت الذي انتظرت فيه الصحافة والجماهير تحديد تاريخ عودة غلام سهرة الخميس رأت الإدارة أن تتجنب ذلك، وكان من المقرر أن يعود غلام لتدريبات فريقه يوم الخميس على أن تكون عملية التأهيل والرفع من حالته البدنية هي المتحكمة في تاريخ عودته لكن هو الأمر الذي لم يحصل .

يتجه للغياب حتى نهاية الموسم المقبل

غياب غلام عن التدريبات لأكثر من شهر والأكثر من ذلك عدم تجديد تاريخ معين لعودته جعل صحيفة “لا روبيبلكا” تتكلم عن غيابه لنهاية الموسم، التقارير الصحفية قالت أن عودة غلام مرتقبة قبل نهاية الموسم، لكن ما يحدث في محيط اللاعب لا يوحي بذلك أبدا، وينتظر أن يعود غلام لمصحة “فيلا ستوارت” في روما في قادم الأيام للخضوع لفحوصات أخرى وهي الفحوصات التي ستتكلم بصفة دقيقة عن تاريخ عودته للميادين .

الصحفي باسكوال تينا: ” تاريخ عودة غلام غير واضح وربما يتأجل للموسم المقبل”

في نفس السياق أدلى الصحفي باسكوال تينا صحفي راديو مارتي والمتتبع لأخبار نادي نابولي بتصريحات بخصوص وضعية غلام، ففي تدخله في حصة “مارتي سبور” وفي إجابته عن وضعية غلام المعقدة قال:” دعونا نتكلم بوضوح، غلام قادم من إصابة خطيرة على مستوى الركبة، لغاية الآن هو مستمر في عملية إعادة التأهيل ولا أحد يعرف تاريخ عودته بشكل دقيق، هو يعمل بحذر ولا يريد التسرع، ولنكون واضحين عودته ربما تكون في الموسم الحالي، وربما تكون أيضا في الموسم المقبل” .

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