غيغز: “بيل سيستعيد مستواه”

أكد رايان غيغز مدرب منتخب ويلز، أن كأس الصين الودية الدولية المقبلة ستمنح غاريث بيل، نجم ريال مدريد، أفضل فرصة للعب لوقت أطول خلال موسم غاب خلاله كثيرا عن الملاعب بسبب الإصابات وأصاف أسطورة مانشستر يونايتد السابق، قائلا: “جميع اللاعبين يعدون أنفسهم لخوض غمار هاته المنافسة، بالنسبة لبعض اللاعبين فإن الرحلة ستكون فرصة مثالية لخوض مباريات واللعب لوقت أطول، وهذا ينطبق تماما على غاريث بيل”.

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