فاران يكشف حقيقة تفاوضه مع اليونايتد

كشف الدولي الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد حقيقة مفاوضاته للانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث انتشرت العديد من الشائعات أن جوزي مورينيو مدرب “الشياطين الحمر” أجرى مفاوضات سرية مع فاران من أجل نقله إلى اليونايتد، وفي هذا الصدد قال اللاعب الفرنسي: “كانت هناك اتصالات مع اليونايتد، لكنني لم أتحدث مباشرة مع مورينيو، علاقتي به جيدة جدا وأعلم بأنه يريدني في اليونايتد لكنني رفضت مغادرة الريال وأنا سعيد جدا بهذا القرار ولن أندم عليه أبدا”.

“لن ألعب للبارصا ولو منحوني كل أموال الدنيا”

أظهر فاران مدافع ريال مدريد الإسباني التزامه بقميص النادي الملكي، موضحاً أنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في القلعة البيضاء ولن ينتقل أبدا إلى برشلونة مهما قدم له هذا الفريق من أموال، وأضاف قائلا: “بدأت مسيرتي الكروية مع فريق لانس، وتلقيت الكثير من الدعوات من النوادي، وكان وقتها لدي دراسة وامتحانات ، اتصل بي زيدان الذي لا يمكن تجاهله، لقد استمعت إلى الصوت ، وأدركت من كان ، ولم أكن أعرف ماذا أقول ، قالت لي والدتي اذهب فهذا لن يتكرر”، وأصاف: “لن أنتقل أبدا إلى برشلونة ولا لأي فرق آخر مهما كانت قيمة العروض، فأنا أريد الاعتزال في مدريد والتتويج معه بكل البطولات والألقاب”.

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