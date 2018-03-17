فالفيردي يرفض جلب لاعب شالك

تجاهل نادي برشلونة الإسباني فكرة التعاقد مع لاعب خط وسط شالك ماكس ماير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الممثلين الألمان اتصلوا بالأشخاص المسؤولين في نادي برشلونة لوضع ماكس ماير على طاولة الفريق الكتالوني وكان الجواب من قبل برشلونة: “لا ، شكرا”، وتشير ذات الوسيلة الإعلامية أن البارصا لا يريد التوقيع مع لاعب خط وسط بعد التوقيع مع آرثر بالإضافة إلى ذلك فإن برشلونة يخطط لتصعيد اللاعب الشاب كارليس ألينا إلى الفريق الأول في الموسم المقبل”.

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