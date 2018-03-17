كارفاخال يفضّل نيمار على غريزمان

كشف داني كارفاخال مدافع ريال مدريد عن اللاعب الذي يود قدومه إلى النادي الملكي بين أنطوان غريزمان نجم أتليتيكو مدريد ونيمار، وقد اعترف اللاعب في تصريحاته أنه سيختار التوقيع مع نيمار على حساب غريزمان لفريق ريال مدريد، حيث سُئل كارفاخال عن أيهما المفضل بالنسبة له بين اللاعبين للتوقيع لريال مدريد، ورد قائلا: “البرازيلي أفضل من الفرنسي لأني واجهتهما عدة مرات ووجدت صعوبة كبيرة في إيقاف نيمار، إنه لاعب رائع وسيقدم لنا إضافة كبيرة في حال قدومه إلينا”.

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