كارفاخال يُريد هذا اللاعب من جديد بقميص الميرينغي…

يبدو أن اللاعب داني كارفاخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني قد بدأ يُعلن عن أمنياته بالنسبة للَّاعبين الذين يرغب في رؤيتهم بقميص النادي الملكي في الفترة القادمة.

تقارير صحفية بريطانية تقول أن اللاعب الدولي الإسباني يرغب بقوة في تعاقد ريال مدريد مع اللاعب ألفارو موراتا مهاجم ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي يوماً ما في المستقبل.



وذكرت تلك التقارير أن كارفاخال يُحب موراتا كثيراً نظراً لعلاقة الصداقة التي جمعتهما طوال تواجدهما داخل النادي الملكي سواء في مرحلة الشباب أو في الفريق الأول.

لذلك أكَّد كارفاخال في حديثه لوسئل الإعلام على رغبته الكبيرة في عودة المهاجم الدولي الإسباني إلى ملعب سانتياغو برنابيو من جديد، بعد رحيله عنه إلى البلوز في الصيف الماضي مقابل أكثر من 60 مليون جنيه استرليني.

وقال الظهير صاحب الـ26 عاماً في تصريحاته للصحافة الإسبانية عن موراتا ورغبته في عودته إلى ريال مدريد ” نعم، إنه صديق جيد ولاعب جيد جداً أيضاً “.



من ناحية أُخرى، لم يُخفِ موراتا رغبته أيضاً في العودة يوماً ما للَّعب بقميص ريال مدريد، ورغم تألقه بقوة في بداية الموسم مع فريق المدرب أنتونيو كونتي، إلَّا أنه أصبح حبيساً لمقاعد البدلاء في الفترة الأخيرة بسبب هبوط مستواه بشكل كبير.

يُذكر أن هبوط مستوى المهاجم صاحب الـ25 عاماً مؤخراً تسبب في استبعاده من قائمة جولين لوبيتيغوي المدير الفني لمنتخب أسبانيا من أجل ودّيتي لا روخا أمام منتخبيّ ألمانيا والأرجنتين لاحقاً هذا الشهر.