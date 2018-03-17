كاسيمرو: “لا أتوقع قدوم نيمار وزيدان لن يغادر الريال”

تتوالى التقارير التي تتحدث عن احتمال انضمام نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الجاري، وفي هذا الصدد يعتقد البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط النادي الملكي أن مواطنه لن يجد أي مشكلة في التأقلم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الريال، وذلك في حال انضمام جوهرة “السامبا” إلى صفوف القلعة البيضاء.

“أستبعد تعاقد الريال مع نيمار”



تحدث كاسيميرو عن مواطنه نيمار وما يمتلكه من قدرات كبيرة، فقال: “إنه لاعب رائع ومذهل ولديه إمكانيات غير عادية، منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، وهو يفعل أشياء مذهلة”، واستدرك اللاعب البرازيلي: “لا أعتقد أن هناك أي فرصة لانضمام نيمار إلى ريال مدريد، فهو سعيد للغاية في باريس، ولكن عليكم أن تسألوا رئيس النادي فلورنتينو بيريز لأنه الرجل الأول في الفريق ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن هذا الموضوع”.

“نيمار سيكون زميلا مثاليا لـ رونالدو”

واصل الدولي البرازيلي حديثه عن قصية نيمار واحتمال قدومه إلى الريال في الصيف المقبل بصفقة خيالية، فقال: “يعرف أن الباب مفتوح دائما أمامه في مدريد، لكنه سعيد في باريس، بالتأكيد أتمنى أن ينضم لنا، إنه لاعب كبير، فهو أحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم في الوقت الراهن، أعتقد أنه سيتفاهم بشكل جيد جدا مع كريستيانو رونالدو”، وعن اللاعب الأفضل في العالم، قال كاسيميرو: “ليونيل ميسي لاعب عظيم وأقل ما يقال عنه أنه رائع، لكني سأختار كريستيانو، بالنسبة لي، هو أفضل لاعب في العالم وأرقامه وإنجازاته التي حققها سواء مع الريال أو مع البرتغال تتحدث عن نفسها وتبرهن قيمة هذا اللاعب”.

“لست عنيفا ولست ناعما أيضا”

تحدث نجم ريال مدريد عن اتهامه باللعب بشكل خشن، بقوله: “أنا لست خشنا، ولكني أيضا لست ناعما بأسلوبي، ودليل ذلك أنني لم أحصل على البطاقة الحمراء في أكثر من 100 مباراة خضتها لغاية الآن مع ريال مدريد”، وتابع: “أحيانا أقوم بتدخلات وهذا أمر عادي بالنسبة للاعب يلعب قريبا من المدافعين ومهمته الأولى هي اقتناص الكرة وعدم السماح للمنافس من الاقتراب من منطقتك”.

“زيدان سيبقى معنا لموسم آخر”

أما بالنسبة لمدربه زيدان، فقال: “إنه باق الموسم المقبل، فهو مدرب عظيم، وحقق لقبين متتاليين لرابطة أبطال أوروبا وهو ما لم يحققه أي مدرب آخر في التاريخ ، نحن سعداء للغاية معه، حيث يتعامل بعدالة مع الجميع، وهو أفضل لاعب وسط في جميع العصور، أعتبر نفسي واحدا من عشاق ريال مدريد منذ الصغر، أعشق راؤول وبيكام وروبيرتو كارلوس، لكن زيدان يبقى الأفضل على الإطلاق”.

“زيزو منحني قوة لا توصف في أول حديث بيننا”

تذكر كاسيميرو أول لقاء له مع مدربه زيدان، بقوله: عندما وصلت إلى مدريد، وفي لقائي الأول مع زيدان ناداني بـ (كاسي) وقال لي، أعرف أسلوب لعبك، أنت تلعب بعنف، لا مشكلة في أن تبدأ المباراة بقوة، ولكن بعد ذلك يجب أن تلعب بهدوء أكثر، هكذا يريد جماهير الريال أنت لاعب جيد، وستكون أفضل لاعب وسط في العالم، لقد منحني الثقة، حتى أنني اعتقدت عندما غادرت غرفة اللاعبين أنه كان يتحدث إلى كريستيانو رونالدو، لقد منحني قوة هائلة وجعلني أعتقد أنني أفضل لاعب في العالم”.

“أخشى ألمانيا وإسبانيا في المونديال”



أما بخصوص ترشيحاته لبطل المونديال القادم اختتم كاسيمرو حديثه: ” ألمانيا منتخب قوي، وسيكون منافسا كبيرا للبرازيل، كما أن الأرجنتين لديها فرصة كبيرة بالمنافسة وكذلك المنتخب الإسباني، كما لا يمكن التقليل من فرنسا وبلجيكا، أعتقد بأن مونديال روسيا سيشهد تنافسا كبيرا وقد يكون الأكثر ندية من بين جميع النسخ السابقة رغم غياب منتخبين كبيرين وهما إيطاليا وهولندا”.

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