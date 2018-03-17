كلوب بروج البلجيكي يرغب في ضم عطال

كشفت تقارير بلجيكية يوم أمس أن نادي كلوب بروج البطل المتوقع للدوري البلجيكي هذا الموسم يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين تحسبا للعب منافسة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، القائمة الأولية ضمت لاعبين أحدهما لاعب كورتري البلجيكي والمنتخب الوطني يوسف عطال، حيث كشف موقع “فوتبال نيوز أر أس ” البلجيكي أن إدارة ومدرب الفريق مقتنعون جدا بعطال وقد يتقدمون بعرض رسمي لضمه قبل نهاية الموسم .

مدرب الفريق أعجب كثيرا به في اللقاء الذي جمع الفريقين

الموقع السابق قال أن عطال انتزع إعجاب مدرب فريق بروج في اللقاء الذي جمع ناديه بكورتري في الثالث من شهر مارس الحالي، حيث قال أن عطال قدم مستوى كبير في ذلك اللقاء، ويبدو أن عطال محظوظ جدا، ففي عام 2018 لم يلعب سوى لقاءين الأول شارك فيه كبديل والثاني ضد بروج أقيم في منتصف الأسبوع وقرر فيه المدرب إراحة الأساسيين ومنح الفرصة للبدلاء وهو ما صب في مصلحة الدولي الجزائري .

عقده مع كورتري ينتهي بنهاية الموسم وسيكون محظوظا لو لعب دوري الأبطال

يبدو طريق بروج في ضم عطال إن رغب في ذلك مفروش بالورود، عقد لاعب الخضر مع ناديه الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي بما أنه معار فقط من بارادو وبسبب مستواه السيئ وظهوره القليل رجحت كثير من التقارير عودته لبارادو لكن وفي حال حصل على عرض فإنه سيبقى بكل تأكيد في بلجيكا، من جهة ناديه بارادو لن يرفض زطشي من دون شك عرضا من بروج لأسباب فنية كما قلنا سابقا وأيضا لرغبته في إبقاء لاعبه في أوربا، كما أن اللاعب سيضغط من دون شك حتى لو لم يكن العرض المالي كبير لأن بروج سيلعب الموسم المقبل دوري أبطال أوروبا.

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