مانشستر سيتي يُزاحم ريال مدريد على صفقة الغالاكتيكوس المُنتظرة…

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التحرك بقوة من أجل التعاقد مع اللاعب هاري كين مهاجم ونجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

تقارير صحفية بريطانية تقول أن بيب غوارديولا المدير الفني للفريق الأزرق السماوي يرغب في الظفر بخدمات المهاجم الدولي الإنجليزي لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.



وذكرت تلك التقارير أن المدرب الإسباني يرى كين كواحد من أفضل المهاجمين رقم “9” في العالم، ويرغب في ضمّه إلى ملعب الاتحاد بمواصلة الانفاق الخرافي الذي يقوم به منذ توليه تدريب السيتيزنز.

لكن سيكون على مانشستر سيتي الدخول في صراع كبير مع نادي ريال مدريد الإسباني الذي يضع المهاجم صاحب الـ24 عاماً على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لقيادة هجوم الريال في المستقبل.

شبكة “دياريو غول” الإسبانية تقول أن هناك شرط وحيد من مانشستر سيتي للخروج من صراع التعاقد مع كين والسماح لريال مدريد بالتعاقد معه، وهو الحصول على الهدف الأكبر لغوارديولا من تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



وذكرت الشبكة الشهيرة أن غوارديولا مُعجب للغاية بقدرات اللاعب إيسكو ألاركون صانع ألعاب الميرينغي ويحلم بقوة بضمّه إلى ترسانة لاعبيه في المستقبل.

في حالة قبول ريال مدريد ببيع اللاعب الدولي الإسباني صاحب الـ25 عاماً إلى مانشستر سيتي سينسحب النادي الأزرق السماوي على الفور من صراع خطف كين ليترك المجال مفتوحاً أمام النادي الملكي لحسم الصفقة.