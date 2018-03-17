محرز في التشكيلة المثالية الأوروبية للأسبوع الحالي

اختير الدولي الجزائري رياض محرز في تشكيلة الفيفا المعلن عنها يوم أمس للأسبوع المنقضي ليتوج بذلك أسبوعا حافلا، رياض الذي اختير في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي عن عدة صحف ومواقع حجز لنفسه مكانا في التشكيل الأكبر والأعظم مؤكدا عودته القوية، وكان رياض بطل لقاء فريقه ليستر سيتي الأخير ضد واست بروميتش، حيث سجل هدفا رائعا وقدم تمريرة حاسمة ولا أروع، رافعا بذلك رصيده من الأهداف والتمريرات الحاسمة لـ19 هذا الموسم .

كلود بويال: ” محرز عاد أكثر قوة وعلاقته رائعة مع الجميع”

أدلى مدرب ليستر سيتي كلود بويال بتصريحات للإعلام الإنجليزي تكلم فيها عن لقاء تشيلسي، الذي سيقام غدا الأحد ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بويال وكعادته تكلم عن لاعبه رياض محرز وعن عودته للتألق وذلك بمناسبة مستواه الرائع في لقاء واست بورميتش في الأسبوع الماضي، بويال أشاد كثيرا برياض حين قال: ” ما حدث مع محرز في نهاية فترة التحويلات الشتوية الماضية صار من الماضي، لقد كان لحظات عصيبة على الجميع وخاصة على اللاعب، محرز عاد الآن وعلاقته مع زملائه أكثر من رائعة، كما أننا تفهمنا ردة فعله في ذلك الوقت” يذكر أن محرز وبقية زملائه سيلاقون تشيلسي غدا الأحد ضمن كأس إنجلترا على أن يؤجل لقاؤهم ضد آرسنال في الدوري، والذي كان من المقرر إجرائه اليوم السبت.

مرتبط