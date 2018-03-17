مدرب السعودية غير متحمس لمواجهة محليو الجزائر

بعد الحديث عن اتفاق بين الاتحاد السعودي ونظيره الجزائري على برمجة لقاء ودي بين المنتخب السعودي المتأهل لمونديال روسيا والمنتخب المحلي وذلك يوم 9 ماي بإسبانيا، غير أن بعض الأخبار القادمة من المملكة كشفت أن المدرب الأرجنتيني أنطونيو بيتزي غير متحمس تماما لفكرة مواجهة محلي الجزائر وهو الذي جعل اللقاء يبقى مجرد اتفاق ولم يصل إلى خانة الترسيم، ما يعني أن إمكانية إلغاؤه تبقى واردة جدا بما أن مدرب الأخضر السعودي لا يرى أي فائدة من لعب هذه المواجهة التي ستكون الأضعف في برنامج وديات المنتخب السعودي.

يفضل مواجهة نادي إسباني على محليي الجزائر

بحسب بعض الإعلاميين السعوديين فإن اقتراح الجزائر مواجهة منتخب السعودية بلاعبي البطولة الوطنية على اعتبار أن التاريخ الذي يريده السعوديون وهو 9 ماي لا يدخل ضمن تواريخ الفيفا وهو ما يعني آليا غياب المحترفين، ما جعل المدرب بيتزي يرفض هذا الخيار ويفضل مواجهة نادي إسباني ولو من الدرجة الثانية على مواجهة المنتخب المحلي الجزائري، الذي لا يرى فيه منافسا واختبارا حقيقيا لتشكيلته التي ستواجه روسيا، مصر والأروغواي في المونديال.

يريد لقاء الجزائر بمحترفيها أو لا

دائما بحسب الإعلام السعودي فإن المدرب بيتزي الذي يراهن على ظهور مشرف للكرة السعودية في العرس العالمي، يريد برمجة لقاء ودي مع منتخب جزائري بكل محترفيه من أجل الاستفادة وليس باللاعبين الناشطين في البطولة المحلية والتي تبقى أضعف بكثير من نظيرتها السعودية ولو أن كل لاعبي الأخضر السعودي غير محترفين، غير أن اللقاءات التي ضمنها وديا كلها مع منتخبات كبيرة جدا، دون نسيان الجانب المالي في اللقاء وما ستدفعه الاتحادية السعودية للفاف نظير برمجة هذا اللقاء.

محليو الخضر لا يضاهون بلجيكا، إيطاليا وألمانيا

بإلقاء نظرة على برنامج المنتخب السعودي من اللقاءات الودية نجد أن المدرب الأرجنتيني محق في رفضه مواجهة محليي الجزائر، فمنتخبه سيواجه كل من أوكرانيا وبلجيكا خلال هذا الشهر على أن يواجه كل من ايطاليا وألمانيا، ومنتخب من أمريكا اللاتينية نهاية ماي وبداية جوان، فالمقارنة بين هذه المنتخبات المونديالية والمنتخب المحلي غير موجودة على الإطلاق ومدرب السعودية يبحث عن المنافس الأحسن والجيد لأشباله.

ب-بكوش

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