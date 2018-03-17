هل حسم بيريز أولى صفقاته الصيفية؟

ربطت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إدارة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالتوصل لاتفاق من أجل ضم المهاجم البولندي الدولي روبيرت ليفاندوفيسكي.

ليفاندوفيسكي وافق على التوقيع مع ريال مدريد لموسمين مع إمكانية زيادة فترة التعاقد لموسم آخر.



بيني زاهافي وكيل اللاعب البولندي، قد اتفق على صفقة نقل روبرت ليفاندوفسكي مع مسئوولي ريال مدريد، وينوي النادي الأبيض الإسباني التحرك من خلال التفاوض مع بايرن ميونيخ لاقناع النادي الألماني بالتخلي عن نجمه الأول في خط الهجوم.

ويفضل زيدان التعاقد مع ليفاندوفيسكي على حساب الإنكليزي الدولي الشاب هاري كين نجم توتنهام والذي يعاني بصفة مستمرة من إصابات في الكاحل وهو ما يقلق ريال مدريد.

ويبدو أن فشل ريال مدريد في حسم التعاقد مع البرازيلي نيمار هو من دفع النادي العاصمي الإسباني للتحرك لضم لاعبين آخرين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن الويلزي غاريث بيل سوف يرحل عن صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.