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ألكاسير: ميسي يفعل شيئًا جديدًا كل يوم

18 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 54 زيارة

أعرب باكو ألكاسير، مهاجم برشلونة، عن سعادته بالفوز على أتلتيك بيلباو (2-0)، اليوم الأحد، في الجولة الـ29 من الليجا.

وقال صاحب الهدف الأول، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أحاول مساعدة الفريق كلما استطعت، علينا أن نساعد في كل شيء، وإذا كان ذلك عبر تسجيل الأهداف، فسيكون جيدًا”.

وتابع: “كنا نعرف أن بيلباو سيدافع جيدًا، لكننا نجحنا في تسجيل هدفين، وفي الشوط الثاني كنا أكثر راحة”.

وعن ميسي، الذي ساهم في الهدف الأول، وسجل الثاني، قال ألكاسير: “كل يوم يستطيع أن يفعل شيئًا جديدًا، وهذا يجعلنا سعداء”.

وبخصوص عقلية الفريق، أجاب: “أعتقد أن عقليتنا في المباريات تعتمد على الفوز، لا ننظر لجدول الترتيب، وهذا ما يجعلنا نستمر على هذا النحو في كل المواجهات”.

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