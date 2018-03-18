أورياما: ” ساري حطم موهبة وناس التي كانت يمكن أن تنفجر في أي ناد”

انتقد الصحفي والمحلل وخبير الميركاتو الإيطالي رافيال أورياما مدرب نابولي ماريسيو ساري بشدة وذلك بسبب تهميشه للاعب الخضر ادم وناس، أورياما قال أنه من غير المعقول أن يغيب وناس عن الدوري منذ العاشر من ديسمبر الماضي ( لعب في الدوري الأوربي الشهر الماضي ) حيث يعتمد ساري على نفس التشكيل تقريبا، أورياما قال أن وناس كان ينبئ بمستقبل باهر ومونشي المدير الرياضي لروما كان يرغب بضمه بقوة لكن وناس فضل نابولي، في الأخير ختم خبير السوق الإيطالية تصريحاته بالمقارنة بين النجم التركي الشاب وندر ووناس، حيث كشف أن المتألق بقوة مع روما في الوقت الحالي كان مجرد خيار ثاني لوناس، لكن في الوقت الحالي الكل يرى أن وندر بات نجما كبيرا ووناس لازم الدكة.

مرتبط