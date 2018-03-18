بالوتيلي مهاجماً سان جيرمان: المال لا يشتري فريقاً

هاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب نيس الفرنسي، باريس سان جيرمان، بعد الخروج الأوروبي المبكر، أمام ريال مدريد، من ثمن النهائي.

وقال بالوتيلي، في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الأحد: “إنهم فريق من الدوري الفرنسي، على نفس مستوى غانغون، ولكن المشكلة هي أن المال يشتري لاعبين، ولا يشتري فريقًا”.

وعن إقصاء سان جيرمان، من دوري أبطال أوروبا، قال: “إنه عادل، لقد رأيتهم في مباراة واحدة هذا الموسم، وكانت أمام ريال مدريد، من المخجل أن نراهم يخرجون مبكرًا من دوري الأبطال”.

وسجل بالوتيلي 22 هدفًا في 32 مباراة مع نيس، هذا الموسم، لكنه رغم ذلك، لم ينضم لقائمة المنتخب الإيطالي.