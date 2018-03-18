برشلونة يرفض التحرك لتخفيف الأعباء عن بوسكيتس

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة لا يرغب في دخول سوق الانتقالات الصيفية من أجل شراء لاعب في مركز الوسط المدافع لتخفيف الأعباء على سيرجيو بوسكيتس لاعب الفريق.

ويعاني بوسكيتس إصابة بشرخ في وجه القدم سيجبره على الغياب أمام كل من أتليتك بلباو وإشبيلية في مسابقة الليغا فيما لم تتضح الصورة بشأن مشاركته في لقاء البلوغرانا أمام روما في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يرى ضرورة الاعتماد على الكراوتي إيفان راكيتيتش بدلا من بوسكيتس إذا ما غاب اللاعب عن الفريق كذلك فإن البلوغرانا يمكن أن يشرك البرازيلي باولينهو أو أندري غوميز بدلا منه.

وارتبط برشلونة ببعض الأسماء التي يمكن أن تعوض بوسكيتس في المرحلة المقبلة مثل فرانك دي يونغ لاعب أياكس أمستردام الهولندي والذي يبلغ من العمر 20 عاما وأيضا ستيفن نزونزي الذي يلعب في صفوف إشبيلية بينما قد يمثل المقابل المادي عقبة لضمه

وتجدر الإشارة أن برشلونة يحاول توفير المقابل المادي اللازم لضم النجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد والذي يبلغ سعره نحو 100 مليون يورو.