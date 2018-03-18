بلفوضيل ينفجر بثنائية وتمريرة حاسمة مع بريمن

حقق نادي فير دير بريمن فوزا كبيرا على حساب نادي أوغسبورغ بثلاثية مقابل هدف وحيد رغم أن اللقاء أقيم خارج أرضهم ليرتقي رفقاء بلفوضيل للمركز الـ11 برصيد 33 نقطة، اللقاء كان مسرحا لتألق لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل والذي عاد للتشكيلة الأساسية التي غاب عنها في الجولة الماضية وكان وراء الأهداف الثلاثة لفريقه، إسحاق سجل أول هدفين ( الأول كان بطريقة فنية رائعة والثاني فيه الكثير من الحظ ) وكان وراء الثالث لزميله كروز بتمريرة حاسمة، كما قدم على العموم مستوى كبير جدا سيكون معيارا في إبقائه في فريقه الحالي نهاية الموسم .

وصل لهدفه الرابع في الدوري والسادس في المجموع

استفاقة بلفوضيل مؤخرا حسنت أرقامه كثيرا، فبعد بداية متواضعة وحديث حتى عن تسريحه في جانفي الماضي، عاد بلفوضيل ليسجل أرقاما كبيرة، حيث رفع بهدفيه عشية أمس رصيده من الأهداف في الدوري لأربعة يضاف إليها هدفين في مسابقة الكأس ليصير رصيده العام ستة أهداف وهو رصيد يبقى جد متواضع للاعب مهاجم لكنه على الأقل أحسن بكثير من رصيده في بداية الموسم .

أختير أحسن لاعب في اللقاء من دون منازع

كإجراء طبيعي للاعب قاد فريقه للفوز وساهم في ثلاثة أهداف اختير الدولي الجزائري نجما للقاء وأحسن لاعب فيه، موقع “هو سكورد” منحه العلامة الكاملة 10 من 10 وقال أن مستواه كان أكبر بكثير من البقية أما موقع “صوفا سكور” الخاص بالإحصائيات هو الآخر فقد منحه علامة 9.3 من عشرة وهو التقييم الأعلى، ومن دون شك فإن بلفوضيل سيحجز مكانه في تشكيلة الأسبوع في البوندسليغا وربما التشكيلة الأوروبية وهذا نظرا للمستوى الأكثر من رائع الذي قدمه .

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