بن سبعيني: “سعيد بتواجدي في كل مرة مع المنتخب وعلينا العمل لإعادته إلى مكانه”

أدلى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أمس السبت بتصريحات للموقع الرسمي لناديه، تكلم فيها عن لقاء أمس وعن الموسم بصفة عامة، بن سبعيني تكلم عن مشكلة مشاركته في الجهة اليسرى وقال: ” في الآونة الأخيرة مدرب الفريق يعتمد علي في مركز الظهير الأيسر هو جزء من عملي مع ران، وبالفعل تعودت على اللعب في هذا المركز، على العموم لو أراد مني المدرب العودة لمركز المحور سأكون جاهزا لأي قرار “.

“سعيد بما قدمته ومشاركتي في 25 لقاء دليل على رضا المدرب”

رامي تكلم بعد ذلك عن مستواه بشكل عام ورد بطريقة غير مباشرة على كل من انتقده، رامي قال أن معدل مشاركاته كبير وهذا دليل على أن المدرب راض عنه وقال: ” سعيد بما قدمته لحد الآن، دائما ما أبحث عن المركز الأساسي الدائم واللعب لأكثر من عشرين لقاء على الأقل في الموسم الواحد، مشاركتي في 25 لقاء هذا الموسم تؤكد فعلا أنني أعمل بشكل جيد وأنا مدرب الفريق صبري لموشي راض عن عملي “.

“سعيد جدا بثقة ماجر وكل دعوة تصلني تسعدني”

في الجزء الأخير من حواره تكلم رامي عن المنتخب الوطني، البداية كانت بالتربص المقبل والذي سينطلق يوم غدا الإثنين، حيث قال أنه يكون سعيدا دائما بدعوة من الناخب الوطني وأضاف “أنا سعيد جدا أن رابح ماجر جعلني جزءا من هذا المنتخب الوطني، التربص الماضي غبت عن الخضر لأنني كنت مضطرا للبقاء في ران بسبب الإصابة، كل دعوة أتلقاها من الخضر هي فخر كبير بالنسبة لي “.

“الإقصاء من المونديال كان مرا وعلينا العمل للعودة”

في الأخير تكلم رامي عن الإقصاء من المونديال الذي سينطلق نهاية الموسم، لاعب ران قال أن الأمر بات واقعا على الجميع تقبله وأنهى تصريحاته قائلا: ” لم يكن أمامنا خيار سوى استيعاب واقع إقصائنا من المونديال، لقد كان أمر صعب على الشعب الجزائري لكن من الواجب تقبل الأمر، الآن وجب علينا العودة لعمل ووضع كل شيء مكانه من أجل العودة للتوهج “.

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