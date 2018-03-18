بن ناصر يشارك ويتألق مع إيمبولي

يبدو أن غياب لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر عن تدريبات فريقه يوم الخميس الماضي لم يكن إلا إجراء احترازيا، حيث عاد إسماعيل للظهور أساسيا في لقاء فريقه إيمبولي الذي جرى يوم أمس السبت ولعب فيه 75 دقيقة كاملة، يذكر أن بن ناصر كان قد غاب بسب آلام في اليد لكن يبدو أن هذه الإصابة كانت خفيفة .

كان وراء الفوز بتمريرتين حاسمتين

كما أشرنا في المقدمة قدّم بن ناصر مستوى كبير في لقاء أمس حيث كان وراء الهدفين الأولين اللذين سجلهما فريقه بتمريرتين حاسمتين، بن ناصر ما فتئ يؤكد على مستواه ويقرب نفسه أكثر من أندية أوربا الكبيرة، للتذكير فإن اللقاء انتهى بفوز إيمبولي بثلاثية لهدفين متصدرين للدوري الإيطالي دائما وبفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثالث مع التأكيد على أول فريقين في الترتيب يصعدان بشكل مباشر على أن يلعب أصحاب المراكز من الثالث للسادس مرحلة البلاي أوف.

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