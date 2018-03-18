بينيتيز مازال يأمل في إعفاء سليماني من تربص الخضر

أدلى مدرب نيوكاسل رافايال بينيتيز بتصريحات عاد فيها للحديث عن حالة لاعبه الجزائري إسلام سليماني الصحية، التقني الإسباني أقر بداية برحيل سليماني صوب الجزائر لدخول تربص الخضر وقال أن طبيب فريق نيوكاسل يتابع حالته بدقة وسيتابعها أيضا عند رحيله صوب الجزائر وأضاف: “طبيب فريقنا على تواصل دائم مع طبيب فريق المنتخب الجزائري، نحن نراقب تطور حالة سليماني وسنرى في أمره لاحقا، متابعتنا لحالة سليماني لن تتوقف عند رحيله لتربص منتخب بلاده بل سنتابع حالته حتى وهو هناك “.

” مضطرون للسماح لسليماني بالالتحاق بمنتخب بلاده وطبيب المنتخب هو من سيقرر”

الحديث عن رحيل سليماني صوب الجزائر للدخول في تربص الخضر يأت مناقضا للأحاديث الكثيرة التي تكلمت عن منعه من السفر بحجة أنه مصاب، بينيتيز علق على الأمر بالقول: ” سيكون مضطرا للذهاب لتربص بلاده، لقد تلقى دعوة ومن الواجب عليه التواجد، طبيب المنتخب الجزائري سيراقب وضعه وسيقرر ما إذا كان لائقا للعب في لقاءات منتخب بلاده أم لا ” ويأمل مدرب نيوكاسل في عودة سليماني في اليوم التالي لبداية التربص وهو ما سيجنبه عودة الإصابة .

سيغيب بصفة رسمية عن لقاء أونتوارب التحضيري عشية اليوم

أولى بوادر شفاء لاعب الخضر إسلام سليماني كانت ستظهر عشية اليوم الأحد، حيث كشفت تقارير إنجليزية أن نادي نيوكاسل سيلعب اليوم أول وآخر لقاء ودي له في تربصه المقام حاليا في إسبانيا ضد نادي أنتوارب البلجيكي، وكان من المقرر مشاركة إسلام في جزء منه لكن مصادر مقربة من نيوكاسل قالت أمس أن إسلام مازال لم يتدرب بعد مع المجموعة وسيغيب رسميا عن هذا اللقاء .

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