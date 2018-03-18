تايدر: “اللعب في الأجواء الإفريقية صعب جدا”

نزل الدولي الجزائري سفير تايدر ضيفا على قناة “تي في أ سبور” الكندية وتحدث عن أمور كثيرة وأجاب عن أسئلة المتابعين الذين طرحوا أسألتهم مباشرة على اللاعب، من ضمن ما قاله سفير حديثه عن اللعب في أجواء كندا الباردة وهنا ربط بين ذلك وبين المنتخب حين قال ” لقد لعبت في الأجواء الساخنة وفي درجات رطوبة عالية عندما كنت أتنقل مع الخضر لإفريقيا، أنا أعي ما أقول لكن اللعب في تلك الظروف صعب جدا وبالسنة لي اللعب في أجواء مثل الأجواء الكندية سيكون أريح كثيرا بالنسبة لي ومناسب لي” .

“تأقلمت مع الأجواء هنا ومن حسن حظي أن الكيبيك فرنسية”

أما عن تأقلمه مع الدوري الكندي بعد أن لعب كامل مشواره في إيطاليا قال تايدر أن تأقلمه كان سريعا والشهرين الذين قضاهما في فريقه لحد الآن كانا كافيين لذلك، وفي هذا الشأن قال: ” لدي شهران الآن في كندا لقد بدأت أتعود بعد أن عشت مشواري الكروي تقريبا كله في إيطاليا، من حسن حظي أن ألعب في نادي في إقليم الكيبيك الذي يتكلم أهله اللغة الفرنسية التي أجيدها وهو ما ساعدني كثيرا “.

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