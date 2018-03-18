تشيلسي يتأهل إلى نصف نهائي الكأس في الوقت بدل الضائع

أكمل تشيلسي عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم، اثر فوزه الصعب مساء الأحد على مضيفه ليستر سيتي 2-1، بعد التمديد شوطين إضافيين على ملعب “كينغ باور” في ختام الدور ربع النهائي.

وأحرز المهاجم الإسباني ألفارو موراتا (42) ومواطنه بدرو رودريغيز (105) هدفي تشلسي، فيما أحرز جايمي فاردي هدف ليستر الوحيد (76)، وانضم تشيلسي إلى ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد وتوتنهام الذين تأهلوا إلى دور الأربعة في وقت سابق.

وأشرك مدرب تشيلسي أنتونيو كونتي تشكيلة قوية، فلعب موراتا كرأس حربة بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية في المباريات الأخيرة، وتواجد البرازيلي ويليان والبلجيكي إيدن هازارد على الجناحين، وعاد لاعب الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو إلى التشكيلة الأساسية، فيما شارك الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو بدلا من البلجيكي تيبو كورتوا.

أما مدرب ليستر سيتي كلود بويل، فاعتمد على جايمي فاردي في خط المقدّمة بمساندة من زميله النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، والجناحين مارك ألبرايتون ورياض محرز.

وهدّد ليستر مرمى ضيفه في الدقيقة الثالثة عبر تسديدة من ألبرايتون مرت بجوار القائم، ومن ركلة ركنية، وصلت الكرة إلى قائد ليستر ويس مورغان الذي سدد في جسد مدافع تشيلسي أنتونيو روديجير لتتحوّل الكرة إلى ركنية أخرى قابلها مورغان برأسه فوق المرمى.



ونشط تشيلسي في الدقائق التالية، لكن لاعب ليستر ويلفريد نديدي سدّد من بعد 25 متر كرة تصدّى لها كاباييرو في الدقيقة 19، وكاد موراتا يفتتح التسجيل في الدقيقة 26 عندما تلقى عرضية من مواطنه ماركوس ألونسو قبل أن يسدد بيسراه لكن الحارس كاسبر شمايكل تسيّد الموقف، إلّا أن لاعب ريال مدريد السابق عوّض في الدقيقة 42 عندما استقبل تمريرة من ويليان اثر هجمة مرتدة ليسدّد نحو القائم البعيد بمرمى شمايكل مفتتحا التسجيل في المباراة.

وأجرى تشيلسي تبديلا مبكرا بإشراك سيسك فابريغاس مكان باكايوكو، وأهدر فاردي فرصة خطيرة لصاحب الأرض في الدقيقة 53، عندما ذهبت رأسيته من عرضية نديدي فوق العارضة، ودخل الياباني شينغي أوكازاكي في تشكيلة ليستر مكان إيهياناتشو، وجاء التعادل للفريق المضيف في الدقيقة 76، عندما اخترق محرز من الناحية اليمنى، قبل أن يمرّر كرة أبعدها الدفاع لتصل إلى أوكازاكي الذي سددها لكن كاباييرو تصدّى لها، ثم تابعها فاردي في الشباك.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل، ليتم التمديد شوطين إضافيين، وتمكّن البديل بدرو رودريغيز من إهداء فريقه بطاقة التأهل في الدقيقة 105، بعدما ارتقى برأسه لعرضية من نغولو كانتي، أساء الحارس شمايكل تقديرها.