تفسيران لرقصة ميسي الغريبة بعد هدفه بمرمى بيلباو

أثار احتفال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بهدفه في مرمى اتلتيك بيلباو في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدفين في الليجا الإسبانية، الكثير من االتساؤلات، حول السبب الذي جعل البرغوث الأرجنتيني يخرج عن عادته المعروفة برفع يديه للأعلى والنظر للسماء بعد كل هدف يسجله.

وقالت العديد من التقارير إن ميسي، قام برقصة تعتمد على هز الكتفين وتحريك الذراعين، بالهدف الذي سجله في مرمى بيلباو، ووصل به إلى الهدف 25 في الدوري هذا الموسم.

وتقول صحيفة “سبورت” أن هناك سببين محتملين لهذا الاحتفال الجديد من ليونيل ميسي، وهو الكولومبي ياري مينا، اللاعب الجديد في صفوف الفريق، وهو لاعب يشتهر كثيرا برقصاته الغريبة عندما يحتفل بالأهداف.

وأوضحت تقارير من صحيفتي “موندو ديبورتيفو” و”ماركا” الإسبانيتين إن الاحتفال كان بسبب ياري مينا، والذي يقال أنه علّم ميسي هذه الرقصة، حيث توجه لرفيقه الجديد وأهداه الهدف.



ورغم أن مينا عرف عنه مثل هذه الرقصات، إلا أن ميسي كان يشير إلى أشخاص في المنصة الرسمية لملعب الكامب نو، ويبدو أنه كان يقصد أحد أفراد عائلته، مهديا الرقصة لطفله الجديد تشيرو، وهو ما أشارت إليه صحيفة “سبورت” الكتالونية، خاصة وأن مينا كان يجلس على مقاعد الاحتياطيين في الفريق الكتالوني، ولم يكن ميسي يشير تجاهه بعد الرقصة