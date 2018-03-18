رقصة ميسي تثير الاستغراب بعد التسجيل في بيلباو

واصل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، تسجيله الأهداف في مختلف المسابقات، ولا سيما مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا).

وسجل ميسي الهدف الثاني لفريقه برشلونة في مرمى أثلتيك بيلباو، في الدقيقة 30 من مجريات الشوط الأول، واحتفل بطريقة جديدة لم يسبق له القيام بها سابقا.

وبعد تسجيله للهدف الأول له والثاني لبرشلونة في المباراة، احتفل ميسي بطريقة غريبة ورقص رقصة جديدة، وكان قد وجه أنظاره وأصابعه لشخص ما في المدرجات، وكأنه يهدي الرقصة له، أو يقول له إنه أوفى بوعد ما.

يذكر أن ليونيل ميسي وصل إلى الهدف 25 له في الدوري الإسباني لهذا الموسم، ليواصل صدارته لترتيب هدافي المسابقة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه بأربعة أهداف وهو لويس سواريز.